Впервые напрямую грузы из Китая в Азербайджан
Азербайджанские грузовики впервые доставили груз напрямую из Китая в Азербайджан, сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).
Грузовые автомобили, выехавшие из города Алашанькоу (Китай), доехали до Баку всего за 6 дней, двигаясь по маршруту Китай - Казахстан - Россия - Азербайджан.
Ранее прямых автомобильных перевозок между Китаем и Азербайджаном не было. Перевозка грузов осуществлялась в основном на территории соседних стран путем перегрузки с транспортного средства одной страны на транспортное средство другой страны. Впервые азербайджанские перевозчики забрали груз напрямую из Китая и осуществили перевозку.