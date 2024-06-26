«Здесь нет депутатов? Вы депутат, да? Скажите, пожалуйста, что происходит в Госдуме, там вообще как-то заинтересованы в принятии новых законов, которые соответствуют напряженности ситуации?» — спросил глава СКР, добавив: «Очень хотелось бы узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура».

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе второй сессии Петербургского международного юридического форума, посвященной правовым аспектам миграционной политики в современной России, заявил, что на рынке труда иностранцев смогут заменить «русские», если для них будут созданы комфортные условия работы.

По его словам, приоритет работодателя должен быть отдан в первую очередь русским.

По словам Бастрыкина, «Газпрому» не нужны иностранные специалисты, а в тот же Лахта-центр можно было бы привезти «мужиков из Пскова». Чтобы «русские» успешно заменили мигрантов, следует установить оклад не менее 120 тысяч рублей, заявил он. «Не мешайте русским работать во имя России. Давайте сделаем так, чтобы русский народ был счастлив. Сделайте зарплату ₽120 тыс. и пойдут русские, а мигрантов выгоните», - предлагает Бастрыкин.

Общаясь с депутатом Госдумы, председатель СК поинтересовался, когда наконец в ведомстве будет принят новый закон, соответствующий текущей миграционной ситуации и напряженности, сложившейся в обществе: «Очень бы хотелось узнать, когда хороший закон будет принят «Государственной Дурой». В ответ депутат сообщила, что этим вопросом занимаются.