Мирзоян: Пора закрыть вопрос с Азербайджаном

«Мы были вовлечены в переговоры с Азербайджаном по этому вопросу, и Армения готова полностью финализировать текст в течение месяца и подписать мирный договор с Азербайджаном», - сказал глава МИД Армении.

По его словам, «Армения остается приверженной мирной повестке, нормализации отношений с Азербайджаном, признанию территориальной целостности двух стран на основе Алма-Атинской декларации 1991 года, продолжению процесса делимитации на основе этой декларации».

«Настало время закрыть страницу конфликта на Южном Кавказе и принести мир в этот регион. Мы четко верим, что этот мир будет выгоден для всех народов и стран региона.

Безусловно, мы будем продолжать работать в этом направлении, и рассчитываем на твердую поддержку наших партнеров, заинтересованных в долгосрочном мире и стабильности в регионе Южного Кавказа», - сказал Мирзоян.