Айдын Керимов, автор haqqin.az 14:03

Попытка переворота в Боливии 26 июня нынешнего года начиналась в классическом латиноамериканском стиле, где переворот – это всегда немного трагедии, немного театра и обязательно элементы фарса. Тяжелый бронетранспортер начал настойчиво долбиться в ворота президентского дворца. Полностью сломать их не сломал, но на территорию проник, а вслед за ним туда же вошли мятежные солдаты. Из броневика вылез генерал Хосе Суньига и обратился к собравшимся, которые пришли посмотреть на происходящее - а что, собственно говоря, здесь происходит – с краткой речью.

В своей речи генерал заявил, что в Боливии будет новый Кабинет министров, что лично он не допустит, чтобы страна нищала и армия унижалась. И вообще, дословно, «яйца у боливийских военных крепкие». Но не менее крепкими они оказались и у президента Луиса Арсе, и уже к вечеру армия вернулась в казармы, а генерал Суиньгу и его подельник, вице-адмирал Хуан Арнес Сальвадор, были арестованы. Все в рамках богатых исторических традиций, ведь, по некоторым подсчетам, с момента обретения независимости в 1825 году в Боливии произошло более 190 попыток переворотов и революций. Правда, осталась одна неясность: сразу после ареста Суньига заявил журналистам, что устроить попытку переворота от него потребовал сам президент Луис Арсе. «Президент сказал мне: «Ситуация очень тяжелая, очень критическая, надо что-то подготовить, чтобы поднять мою популярность», — рассказал генерал. Тогда в разговоре с Арсе он спросил у главы государства, стоит ли вывести бронетехнику на улицы столицы Боливии Сукре, и тот якобы ответил ему согласием.

Президент никак не прокомментировал это сенсационное заявление путчиста. И вполне возможно, что оно было правдой, о чем почтенная боливийская публика узнает нескоро. Уж очень все в Боливии запутано. Близится 2025 год, когда в стране должны состояться президентские выборы, на которых будет два основных кандидата – нынешний президент Луис Арсе и его предшественник Эво Моралес. В команду которого, кстати, Арсе входил в качестве министра экономики. Они вместе разрабатывали программу «боливийского экономического чуда», вместе удалились в изгнание в 2019 году, но Арсе оказался изворотливее и в итоге победил на выборах 2020 года, вовремя отмежевавшись от бывшего шефа. И в том же 2020 году проявил себя как «верный друг России», закупив аналогов не имеющую вакцину Спутник V, чем заслужил похвалу из Кремля и звание «дружественного» президента.

Нынче Моралес и Арсе враждуют, но, по сути, они «два сапога пара», классические латиноамериканские леваки-троцкисты, делающие ставку на местных индейцев и метисов, государственную экономику и прочие псевдосоциалистические штучки в виде контроля цен и широчайших субсидий. Ну и, конечно, горячая антиамериканская риторика, куда же без нее. Им противостоят местные «правые», опирающиеся на креолов, потомков белых переселенцев из Европы. «Правые» в кавычках, потому что у них там в Боливии своя система координат и точек отсчета. Которые за частую инициативу и сотрудничество с США. Итоги правления Моралеса, просидевшего в президентах три срока и собравшегося на четвертый, но отказавшегося от этой идеи после того, как после его очередной «победы» на выборах в 2019 году вся Боливия вышла протестовать, и сменившего его на этом посту Арсе, очевидны. «Боливийское экономическое чудо» незаметно сдулось. Официальный обменный курс боливиано к доллару практически рухнул.