Украинские дроны ударили по химзаводу в России

Как сообщается, первый раз завод был атакован около двух часов ночи — по территории предприятия был нанесен удар тремя беспилотниками. Один из дронов упал на крышу цеха №4 и взорвался.

В ночь на 27 июня четыре украинских беспилотника атаковали «Редкинский опытный завод» (РОЗ) в Тверской области, пишут российские СМИ.

Второй беспилотник сбили системы противовоздушной обороны, после чего он так же упал недалеко от цеха и сдетонировал.

Третий дрон попытался атаковать территорию предприятия с легковоспламеняющимися жидкостями. В результате удара повреждения получил трубопровод, начался пожар.

Через два часа еще один беспилотник появился в небе и нацелился на цех №4, но упал, не долетев до него. Во время атак персонал предприятия был эвакуирован. По предварительным данным, пострадавших нет.

Минобороны РФ в утренней сводке отчиталось об уничтожении четырех беспилотников самолетного типа над Тверской областью. До этого украинский дрон долетал до региона в ноябре 2023 года. Тогда его обезвредили. Пострадавших и разрушений не было.

ОАО «РОЗ» — одно из крупнейших химических производств Тверской области, которое расположено примерно в 40 км от Твери. Предприятие выпускает более 40 наименований продукции различного назначения.