«За серьезные нарушения дисциплины»: экс-министра обороны Китая исключили из Компартии

Бывший министр обороны КНР Ли Шанфу исключен из Коммунистической партии за серьезные нарушения дисциплины, сообщает Синьхуа.

По информации агентства, Ли Шанфу подозревается во взяточничестве и неправомерном использовании служебного положения.

«Будучи представителем высшего партийного и армейского руководства, Ли Шанфу отрекся от первоначальной миссии и утратил принцип партийности, его действия не оправдали доверия Центрального комитета Коммунистической партии Китая и Военного совета ЦК КПК, ...нанесли большой ущерб делу партии, национальной обороне и военному строительству, а также имиджу высших руководящих кадров», - приводит агентство текст отчета Военного совета ЦК КПК о результатах рассмотрения мнений по делу Ли Шанфу.

Из партии за дисциплинарные нарушения также исключен бывший министр обороны Китая Вэй Фэнхэ, предшественник Ли Шанфу.