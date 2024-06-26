При поддержке Банка ABB стартовал инновационный фестиваль Baku ID

При поддержке главных спонсоров – Банка ABB и Инновационного Центра SABAH.HUB – в Baku Crystal Hall начался инновационный фестиваль Baku ID. Это главное событие в сфере стартапов и инноваций в Азербайджане и во всем регионе.

Фестиваль, который проходит 27-28 июня, станет третьим таким мероприятием в нашей стране. В этом году Baku ID привлек более 200 местных и зарубежных инвесторов, более 100 стартапов из разных стран, 5000 участников и более 50 партнеров. В рамках мероприятия при поддержке инвестиционных фондов Startup Wise Guys, White Hill Capital, Caucasus Ventures, MOST Ventures, Startupbootcamp, Aloqa Ventures и SABAH.fund был создан стартап-фонд.

Благодаря поддержке Банка ABB стартапы могут участвовать в соревнованиях по концепции Startup Battle и претендовать на грант в размере 15 000 AZN. В течение фестиваля стартапы получат отличные возможности для налаживания контактов с инвесторами, презентации своих идей и привлечения потенциальных инвестиций.

За время своего существования инновационный фестиваль Baku ID оказал поддержку десяткам стартапов, привлекших в общей сложности более 1,7 млн AZN инвестиций.

Банк ABB активно поддерживает развитие инновационной экосистемы в Азербайджане, уделяя особое внимание таким полезным проектам в рамках своих программ социальной ответственности.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах Банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в Facebook.