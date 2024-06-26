Турция готова к Третьей мировой

Риск Третьей мировой войны вполне реален, заявил глава пресс-службы Министерства национальной обороны Турции Зеки Актюрк, комментируя недавнее заявление главы МИД Хакана Фидана о возможности глобальной войны и применения ядерного оружия.

«Если спросите, существует ли всесторонний риск, как это было в Первой и Второй мировых войнах, то это, конечно, возможно. Как Министерство национальной обороны, мы анализируем состояние армии и системы безопасности страны и обновляем все наши планы по мере необходимости. Можно с уверенностью сказать, что мы одна из самых подготовленных (к войне) стран.

ВС Турции - уже динамичная армия с налаженной логистикой, которая постоянно действует во многих регионах. Мы также проводим миротворческие операции в разных частях мира. Никто, особенно Турция, не хочет такого мрачного сценария, как Третья мировая война, но важно отметить, что наша армия готова к любому сценарию», - сказал Зеки Актюрк.