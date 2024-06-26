Зеленский прибыл в Брюссель

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Брюссель, где он подпишет еще три двусторонних соглашения по безопасности. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на Telegram-канал президента.

Как напомнил президент, на днях Украина официально начала переговоры о членстве в Европейском союзе (ЕС). Сегодня же, во время визита в Брюссель, он примет участие в заседании Европейского совета и поблагодарит лидеров стран-членов блока за поддержку страны на ее пути к интеграции.

В частности, во время визита Зеленский встретится с лидерами ЕС и государств-членов и проведет двусторонние переговоры, подпишет три соглашения по безопасности, одно из которых с ЕС.

"Оно (соглашение по безопасности с ЕС - ред.) впервые закрепит обязательства всех 27 государств-членов предоставлять Украине широкую поддержку, несмотря на любые институциональные изменения внутри", - добавил он.