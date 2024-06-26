Венгрия выдвинула Украине условие

Венгрия требует от Украины определить места с особым уровнем гарантии прав венгров. В частности, речь идет о Закарпатской области, где по переписи 2001 года и в предыдущие годы доля венгров составляла более 10%, пишет «Европейская правда».

Издание отмечает, что в действующем законодательстве Украины есть такая норма, в ней речь идет о городах и селах «со значительным количеством» представителей меньшинства (от 15%) и с «традиционным» проживанием меньшинства (от 10% за последние 100 лет).