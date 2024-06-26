Венгрия выдвинула Украине условие
Венгрия требует от Украины определить места с особым уровнем гарантии прав венгров. В частности, речь идет о Закарпатской области, где по переписи 2001 года и в предыдущие годы доля венгров составляла более 10%, пишет «Европейская правда».
Издание отмечает, что в действующем законодательстве Украины есть такая норма, в ней речь идет о городах и селах «со значительным количеством» представителей меньшинства (от 15%) и с «традиционным» проживанием меньшинства (от 10% за последние 100 лет).
Однако в Будапеште потребовали автоматически признать «традиционно венгерскими» все населенные пункты Закарпатья, даже те, где венгры исторически никогда не жили, говорится в публикации.
Кроме того, в венгерском правительстве Орбана требуют отмены нормы о 10% вообще: то есть если хоть какое-то количество жило традиционно – это «венгерская» территория.
В Венгрии настаивают, что Украина должна использовать только перепись 2001 года, несмотря на то, что с тех пор число венгров, живущих на Закарпатье, сократилось почти вдвое. Издание отмечает, что в венгерском правительстве это видят, поэтому хотят заставить Украину вернуть определенным территориям «венгерскость».