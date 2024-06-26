Назван богатейший человек России

Forbes опубликовал второй ежегодный рейтинг 50 богатейших россиян по полученным дивидендам за 2023 год, его возглавил основной акционер «Лукойла» Вагит Алекперов, чей дивидендный доход оценивается в 177,4 млрд руб. Список опубликован на сайте издания.

«Лидером рейтинга вновь стал совладелец нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов. В этом же году Алекперов впервые стал лидером рейтинга богатейших россиян по размеру состояния», - говорится в сообщении.

В Forbes напомнили, что «Лукойл» стал одной из немногих крупнейших российских компаний, которая платила дивиденды как в 2022, так и в 2023 году.

Вторым в рейтинге стал акционер газовой компании «Новатэк» Леонид Михельсон, чей дивидендный доход, по оценкам издания, составил 105 млрд рублей. Замыкает тройку лидеров акционер химического производителя «Сибур холдинг» Геннадий Тимченко. Дивидендный доход председателя совета директоров Континентальной хоккейной лиги оценивается в 84,6 млрд рублей.