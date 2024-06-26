Baku ID: Масштабное образовательное мероприятие в Баку

Ульвия Худиева, собкор 15:30

27 июня в Баку начал свою работу инновационный фестиваль Baku ID, являющийся основным стартап-инновационным мероприятием Азербайджана и региона, созданный при поддержке инновационного центра SABAH.HUB. В фестивале принимают участие министр науки и образования Эмин Амруллаев, министр экономики Микаил Джаббаров и другие официальные лица. В рамках мероприятия, проходящего в Baku Crystal Hall, будет организована панельная сессия по искусственному интеллекту. Также на стенде 4SIM можно будет ознакомиться с деятельностью центра и получить купоны для бесплатного доступа к курсам на платформе Coursera в рамках 4SI Academy.

Планируется подписание двустороннего меморандума о взаимопонимании между SABAH Hub и 4SIM, касающегося поддержки развития местной стартап-экосистемы и сотрудничества в области развития цифровой экономики в стране. Стартапы, участвующие в конкурсной программе фестиваля, смогут воспользоваться инвестиционным фондом на 1 миллион долларов США. Однако эта сумма продолжает увеличиваться благодаря поддержке других партнеров. Это также самый крупный призовой фонд, когда-либо предоставленный на инновационном мероприятии в истории страны. Возможности для стартапов на этом не заканчиваются. При финансовой поддержке Международного банка Азербайджана стартапы смогут побороться за грант в размере 15 тысяч AZN в рамках концепции Startup Battle. В общей сложности стартапы получат инвестиции на сумму более 1,7 миллиона AZN. В мероприятии примут участие такие лица, как Аюми Мур Аоки, Роман Леврентьев, Дана Аль Салем, а также компании Google, Sandbox, Hungri Games, HepsiBurada Global. Участников также ждут выступления спикеров от глобальных технологических компаний, различные панельные сессии, презентационные выступления региональных стартапов, нетворкинг и другие интересные активности.

Главными спонсорами Baku ID являются Министерство науки и образования, SOCAR, PASHA Holding, ABB и Mappable, партнерами — 4SIM и IDDA. Исполнительный директор SABAH.lab Рагим Байрамлы, выступая на открытии мероприятия, сообщил, что в нынешнем Baku ID примут участие более 200 местных и иностранных инвесторов, более 100 местных и зарубежных стартапов, 5000 участников и более 50 партнеров. Байрамлы отметил, что в этом году SABAH.lab также создает венчурный фонд: «Я очень рад сообщить, что стартапы SABAH.lab за последние два года привлекли более 4 миллионов долларов от местных и региональных инвесторов. В ближайшие два дня, как уже объявлено, эта сумма увеличится как минимум на 2 миллиона долларов. Это хороший старт, но это только начало нашего пути. Я горд объявить о создании нашего венчурного капитального фонда на сумму 25 миллионов долларов. SABAH Fund поднимет финансирование стартапов на новый уровень, инвестируя в компании с большими глобальными амбициями в регионах Южного Кавказа и Центральной Азии».