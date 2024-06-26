Baku ID: Масштабное образовательное мероприятие в Баку
27 июня в Баку начал свою работу инновационный фестиваль Baku ID, являющийся основным стартап-инновационным мероприятием Азербайджана и региона, созданный при поддержке инновационного центра SABAH.HUB. В фестивале принимают участие министр науки и образования Эмин Амруллаев, министр экономики Микаил Джаббаров и другие официальные лица.
В рамках мероприятия, проходящего в Baku Crystal Hall, будет организована панельная сессия по искусственному интеллекту. Также на стенде 4SIM можно будет ознакомиться с деятельностью центра и получить купоны для бесплатного доступа к курсам на платформе Coursera в рамках 4SI Academy.
Планируется подписание двустороннего меморандума о взаимопонимании между SABAH Hub и 4SIM, касающегося поддержки развития местной стартап-экосистемы и сотрудничества в области развития цифровой экономики в стране.
Стартапы, участвующие в конкурсной программе фестиваля, смогут воспользоваться инвестиционным фондом на 1 миллион долларов США. Однако эта сумма продолжает увеличиваться благодаря поддержке других партнеров. Это также самый крупный призовой фонд, когда-либо предоставленный на инновационном мероприятии в истории страны. Возможности для стартапов на этом не заканчиваются. При финансовой поддержке Международного банка Азербайджана стартапы смогут побороться за грант в размере 15 тысяч AZN в рамках концепции Startup Battle. В общей сложности стартапы получат инвестиции на сумму более 1,7 миллиона AZN.
В мероприятии примут участие такие лица, как Аюми Мур Аоки, Роман Леврентьев, Дана Аль Салем, а также компании Google, Sandbox, Hungri Games, HepsiBurada Global. Участников также ждут выступления спикеров от глобальных технологических компаний, различные панельные сессии, презентационные выступления региональных стартапов, нетворкинг и другие интересные активности.
Главными спонсорами Baku ID являются Министерство науки и образования, SOCAR, PASHA Holding, ABB и Mappable, партнерами — 4SIM и IDDA.
Исполнительный директор SABAH.lab Рагим Байрамлы, выступая на открытии мероприятия, сообщил, что в нынешнем Baku ID примут участие более 200 местных и иностранных инвесторов, более 100 местных и зарубежных стартапов, 5000 участников и более 50 партнеров.
Байрамлы отметил, что в этом году SABAH.lab также создает венчурный фонд: «Я очень рад сообщить, что стартапы SABAH.lab за последние два года привлекли более 4 миллионов долларов от местных и региональных инвесторов. В ближайшие два дня, как уже объявлено, эта сумма увеличится как минимум на 2 миллиона долларов. Это хороший старт, но это только начало нашего пути. Я горд объявить о создании нашего венчурного капитального фонда на сумму 25 миллионов долларов. SABAH Fund поднимет финансирование стартапов на новый уровень, инвестируя в компании с большими глобальными амбициями в регионах Южного Кавказа и Центральной Азии».
Министр науки и образования Эмин Амруллаев в своем выступлении на панели отметил, что с момента создания групп SABAH в 2014 году был достигнут значительный прогресс в выявлении талантов и развитии их навыков. Министр подчеркнул, что если раньше знание считалось важнее, то в настоящее время большее значение придается различным навыкам.
«Хотя когнитивные способности наших учеников достаточно хороши, наблюдения показывают, что им может не хватать необходимых практических навыков для начала профессиональной деятельности. Создавая Академию SABAH, мы стремились объединить талантливых студентов с экономическими лидерами страны», — отметил министр.
Он сообщил, что в этом году будут первые выпускники проекта «Цифровые навыки», что является важным новшеством для азербайджанского образования. Выпускники проекта «Цифровые навыки» будут лучше подготовлены к темам, связанным со стартапами, чем их сверстники.
Эмин Амруллаев заявил, что два процента молодежи до 15 лет в стране благодаря полученному образованию обладают такими же знаниями и навыками, как их сверстники в ведущих странах мира: «Для достижения значительного прогресса необходимо начинать изменения поэтапно, как это делаем мы, начиная со школы, а не мгновенно».