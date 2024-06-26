Эмин Амруллаев о зарплате учителей

Около 35% учителей в следующем учебном году получат зарплату в размере 1000 манатов и выше, заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев в ходе своего выступления на мероприятии, проводимом в Университете ADA на тему «Сертификация 2024: профессиональный педагог – качественное образование».

Министр отметил, что результаты сертификации у тех, кто участвовал в экзаменах по приему на работу и набрал 30 и более баллов, были значительно выше, чем у других учителей. Таким образом, между обоими результатами существует высокая корреляция (корреляция 70%). Средний результат для этой группы учителей на сертификации составил 52 балла.

Министр также отметил, что примерно 35% учителей в 2024-2025 учебном году получат зарплату в размере 1000 манатов и выше. В результате сертификации педагогов прогнозируется надбавка к заработной плате более 55 тысяч учителей.

По словам Амруллаева, 20 процентов учителей начальных классов, что составляет 6238 человек, набрали 51 балл и выше, показав высокий результат в процессе сертификации. К зарплате этих учителей прибавлено 35 процентов.

Всего в процессе сертификации, по его словам, приняли участие 31 852 учителя начальных классов. Из них 86 процентов - 21 141 человек - показали удовлетворительный результат, набрав необходимый минимум в 30 баллов. К зарплате этих учителей прибавились дополнительные 10 процентов. 4030 учителей не смогли набрать проходной балл в обеих попытках.

Как отметил министр, учителей, отстраненных от работы по результатам сертификации, заменят учителями, показавшими высокие результаты на конкурсе.

Наивысшие результаты на сертификации показали учителя начальных классов Сумгаита, Баку, Апшерона, Ширвана, Гянджи, Мингячевира и т.д.

Эмин Амруллаев сообщил, что зарплата учителей, не участвующих в сертификации, составит примерно 750 манатов, но в следующие годы она увеличится. Примерно 30 тысяч учителей получают низкую зарплату, что связано с количеством учебных часов.

Министр также отметил отсутствие серьезных жалоб по поводу отчисленных с экзамена по повторной сертификации.