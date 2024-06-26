Глава аппарата Paşa Holding Даянат Садуллаев избран новым президентом AmCham Азербайджан

На ежегодном собрании Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham Азербайджан), состоявшемся в Баку, были избраны новый президент палаты и члены совета директоров. По результатам выборов Даянат Садуллаев избран президентом AmCham Азербайджан.

Даянат Садуллаев - выпускник Гарвардской школы бизнеса, есть опыт работы на руководящих должностях в государственном и частном секторах. В настоящее время руководитель аппарата Paşa Holding. В 2015 году Даянат Садуллаев был назначен главным финансовым директором компании PMD Group. Затем он занимал должность заместителя генерального директора в той же компании, а с марта 2021 года исполнял обязанности председателя правления.

Кроме того, Даянат также был председателем общих собраний компаний PMD Projects, FMG, GLC, Design Bureau, а также членом наблюдательных советов компаний ALC, Competo и PASHA Technology.

AmCham Азербайджан является ведущей некоммерческой торгово-промышленной ассоциацией, поддерживающей и продвигающей интересы иностранного и местного бизнеса. Палата действует в стране с 1996 года и в настоящее время объединяет 260 компаний-членов, представляющих более 80% иностранных инвестиций в Азербайджане. AmCham Азербайджан играет роль моста между правительством и частным сектором, ведя постоянный конструктивный и результативный диалог с соответствующими государственными органами.

Как одна из крупнейших и самых влиятельных организаций в стране AmCham Азербайджан способствует продвижению бизнес-интересов своих членов и улучшению деловой среды в Азербайджане.