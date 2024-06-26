Тбилиси хочет наладить коммуникацию Баку и Еревана

Грузинская сторона всегда готова способствовать конструктивной коммуникации между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили.

«Мы не раз доказывали, и еще раз хочу отметить, что Грузия всегда была сторонником мирного сотрудничества и сосуществования на Южном Кавказе. Мы всегда готовы способствовать конструктивной коммуникации между сторонами и сделать конкретные шаги в отношении взаимовыгодного сотрудничества», - заявил Дарчиашвили на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, прибывшим в Тбилиси с официальным визитом.

Как отметил Дарчиашвили, на прошедшей встрече министры обсудили сотрудничество двух стран, а также трехсторонний формат Грузия - Азербайджан - Турция. Главы МИД отметили важность региональных энергетических проектов и значимость Среднего (Транскаспийского) коридора - транспортного маршрута из Китая через Казахстан, Туркменистан, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы.