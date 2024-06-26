Израиль пригрозил: Вернем вас в каменный век

Израиль обладает военным потенциалом, позволяющим вернуть Ливан «в каменный век» в случае конфликта, но не стремится к этому. С таким заявлением выступил министр обороны еврейского государства Йоав Галант в Вашингтоне.

«Мы не хотим ввязываться в войну, потому что для Израиля в этом нет ничего хорошего. У нас есть возможности вернуть Ливан в каменный век, но мы этого не хотим», - сказал журналистам Галант, слова которого привело агентство Bloomberg.

Галант сообщил, что обсудил в Вашингтоне с некоторыми сотрудниками администрации США планы устройства в секторе Газа после конфликта.