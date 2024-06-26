Зеленский: У Украины «нет много времени, много людей погибают»

Украина и ее партнеры должны разработать общий план действий по итогам первого Саммита мира и по украинской Формуле мира в течение нескольких месяцев. Об этом, в частности, сказал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с председателем Евросовета Шарлем Мишелем в Брюсселе.

«Мы предложили всем лидерам собраться на первой встрече (на Саммите мира). Это было очень трудно – собрать в одном месте столько стран с разных континентов. Сейчас нам нужны следующие шаги. Следующие шаги — это работать над планом по каждому кризисному пункту этой войны, которую Путин принес в нашу страну. И мы должны приготовить этот план в течение месяцев», - цитирует Интерфакс-Украина Зеленского.

Глава украинского государства сказал, что «у нас нет много времени, потому что у нас много людей погибают. Поэтому мы не хотим, чтобы война длилась на протяжении многих лет».

«Поэтому мы хотим приготовить этот план как можно быстрее», - сказал Зеленский.