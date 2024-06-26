Российские корабли у берегов Баку фото
27 июня корабли малой артиллерии «Волгодонск» и гидрографический военный корабль «Анатолий Гужвин» Военно-морского флота Российской Федерации прибыли в Баку с «неофициальным дружественным визитом», сообщили в Минобороны Азербайджана.
Корабельные экипажи были встречены представителями Военно-морских сил Республики Азербайджан. В рамках визита для экипажей кораблей организуется экскурсия по культурным и историческим памятникам города Баку, также планируется проведение товарищеских встреч в спортивных соревнованиях между моряками. Неофициальный дружественный визит продлится до 30 июня.