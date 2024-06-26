Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 17:21

Итак, этот момент настал — сегодня в 9 часов вечера в Атланте состоятся первые дебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом. Абсолютно все крупные медиа констатировали, что это событие будет поворотным в президентской гонке и, возможно, заранее определит победителя выборов. Сторонники Трампа в течение многих месяцев изображали своего противника как безнадежно старого, страдающего от деменции человека, не способного управлять страной. Но после того как Байден выступил в марте с обращением к Конгрессу и нации «О положении в стране», в котором он выглядел бодрым и энергичным, нарратив республиканцев изменился.

Теперь они говорят: «А, мы поняли, Байден перед выступлением в Конгрессе принял какие-то специальные таблетки, чтобы говорить складно и продержаться на ногах целый час, иного и быть не могло». Все эти умозаключения теперь транслирует Трамп. Надо сказать, что это не является чем-то новым в его репертуаре. На выборах 2016 года он также обвинял Хиллари Клинтон в том, что та «как-то слишком возбуждена» и требовал, чтобы ее подвергли тщательному медицинскому осмотру. Позднее на дебатах 2020 года Трамп объяснил свое поражение тем, что «Байдену вкололи в задницу большую дозу неизвестного препарата» и «тот выступил лучше, чем ожидалось». Теперь эти обвинения повторяются слово в слово. По словам Трампа, Байдену что–то опять вкололи накануне его речи в Конгрессе, и он «летал выше, чем воздушный змей». «Провести жулику Байдену тест на наркотики!» - потребовал Трамп в собственной социальной сети. – И я сразу же соглашусь, чтобы осмотрели и меня!!!»

Помощники Трампа стали оглашать эту версию на каждом углу. «Байден будет в высшей степени готов к вечерним дебатам, - прогнозирует советница экс-президента Даниль Альварес. – И это станет возможным после того, как он получит тщательно подготовленную дозу энергетиков». Согласитесь, в этих комментариях чувствуется некая подготовка общественного мнения к тому, что Трамп может проиграть дебаты. Тот на последнем перед встречей с Байденом ралли в Пенсильвании также неожиданно признался, что ожидает увидеть не дряхлого старца, а «дисциплинированного и подготовленного соперника». Ну а причиной этого, конечно, станет медикаментозная обработка Байдена. Трамп также заинтересовался «необъяснимой» с его точки зрения пропажей небольшого пакета с кокаином, который около месяца назад был обнаружен в западном крыле Белого дома — там, где посетители должны перед входом оставлять свои мобильные телефоны. «Что случилось с этим кокаином?» - несколько раз спрашивал Трамп, предполагая, что пропажа как-то связана с президентом и его сыном Хантером Байденом, который в прошлом был сильно зависим от наркотиков, но потом вылечился. Байден неоднократно заявлял, что он совершенно не потребляет алкоголь и не прибегает ни к каким наркотикам по той причине, что в его большой семье были связанные с этим проблемы. Но на критиков президента такие аргументы не действуют. Только что конгрессмен-республиканец из Техаса Ронни Джексон «сделал заголовки» тем, что написал письмо Байдену с требованием пройти тест на лекарства до или сразу же после дебатов. Некий авторитет конгрессмена связан с тем, что он был врачом в Белом доме во время президентства Трампа.

«Нет, нет и нет!» - говорят медики, эксперты в этой теме. «Никаких таких лекарств, которые смогли бы на время нейтрализовать деменцию, не существует, - сообщил нации Томас Вишниевский, директор Центра изучения болезни Альцгеймера Университета Нью-Йорка. – Кроме того, любое применение стимулирующих лекарств опасно, ибо оно может в самый неподходящий момент вызвать обратный эффект». С ним полностью согласен Адам Брикмен, профессор нейропсихологии Колумбийского университета. «Я не знаю никакого лекарства, которое могло бы на время замаскировать когнитивный диссонанс», - говорит он. Отдельный вопрос, коль скоро поднята эта тема, - кому из двух участников сегодняшних дебатов требуется больше медицинской помощи. Известно, что Дональд Трамп совершенно не признает такой проблемы, как глобальное потепление климата. И в своих умозаключениях противостоит применению в Америке всех возможных возобновляемых источников энергии.