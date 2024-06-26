В Турции сохранили процентную ставку

Центробанк Турции в третий раз подряд сохранил процентную ставку на уровне 50%, несмотря на ускорение инфляции и новый минимум нацвалюты.

Решение совпало с ожиданиями экономистов и участников рынка на фоне риторики регулятора, который обещал держать ставку на высоком уровне до тех пор, пока инфляция не покажет признаков устойчивого снижения.

С 2023 года Центробанк Турции перешел к повышению ставок. Последнее - до 50% - стало рекордным с начала 2000-х годов.