Иранским консерваторам грозит поражение?

Кандидаты в президенты Ирана, принадлежащие к крылу консерваторов, могут проиграть назначенные на 28 июня выборы, так как все еще не объединились вокруг одной фигуры. Такое мнение выразила обозреватель газеты Tehran Times Мона Ходжат Ансари.

Журналист подчеркивает, что единственный кандидат-реформист Пезешкиан заручился поддержкой «ключевых фигур» в стане его соратников - президента Ирана с 1997 по 2005 год Мохаммада Хатами и министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа в правительстве Хасана Роухани, президента ИРИ с 2013 по 2021 год. Роухани в видеообращении 26 июня также поддержал Пезешкиана.

Снявший накануне свою кандидатуру вице-президент действующего иранского правительства Амир Хосейн Газизаде Хашеми в заявлении на своей странице в соцсети X предупредил, что «оппозиция может непреднамеренно извлечь выгоду из неспособности [консерваторов] достичь консенсуса по вопросу единого кандидата». При этом, подчеркивает издание, ни Мохаммад Багер Галибаф, ни Саид Джалили - два основных претендента на пост главы исполнительной власти республики от крыла консерваторов - еще не заявили о намерении выйти из президентской гонки, поддержав своего единомышленника.

Внеочередные выборы президента Ирана состоятся 28 июня 2024 года. Они проходят в связи с гибелью президента страны Ибрагима Раиси.