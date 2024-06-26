Матери Национального героя присвоили Президентскую пенсию
В связи с присвоением Натику Гасымову звания «Национальный герой Азербайджана» его матери Дурсун Гасымовой назначена Президентская пенсия, сообщили в Минтруда.
Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана матери Национального героя, ставшего шехидом, была автоматически (в проактивном порядке) посредством электронной системы назначена ежемесячная пенсия (1800 манатов), предусмотренная для семей Национальных героев.
Натик Гасымов родился в 1971 году в селе Кичик Гарамурад Кедабекского района Азербайджанской Республики. В связи с нападением вооруженных формирований Армении на суверенные территории Азербайджана в 1991 году добровольно записался в организованный в Агдамском районе батальон «Карабахские ястребы» и принимал участие в защите Родины. В марте 1992 года в ходе боев в направлении села Пирлер (Храморт) Ходжалинского района был взят в плен военнослужащими Армении.