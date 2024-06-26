На орбите развалился российский спутник

Российский спутник, находившийся на орбите, распался более чем на 100 обломков. Работающие на борту МКС американские астронавты были вынуждены приблизительно в течение часа оставаться в укрытии, сообщили американские космические агентства.

Причины, в силу которых распался российский спутник наблюдения «РЕСУРС-П1», выведенный из эксплуатации в 2022 году, не уточняются.

Американские радары обнаружили обломки спутника на низкой околоземной орбите в среду вечером, и рано утром в четверг об этом сообщила компания LeoLabs, занимающаяся наблюдениями в космическом пространстве.

Космическое командование США заявило, что в результате разрушения спутника появилось «более 100 фрагментов отслеживаемого мусора». В распространенном сообщении утверждается, что никаких непосредственных угроз замечено не было, но мониторинг ситуации продолжается.