Пакистан углубляет сотрудничество с Азербайджаном

Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф поручил разработать комплексную стратегию по укреплению сотрудничества и торгового партнерства с Азербайджаном в сферах экономики и инвестиций. Об этом говорится в статье Associated Press of Pakistan.

По его словам, между Азербайджаном и Пакистаном существуют значительные возможности для развития торговли и инвестиций, а также значительный потенциал для энергетического сотрудничества с Азербайджаном, ведутся переговоры о заключении преференциального торгового соглашения между двумя странами.

Председательствуя на заседании высокого уровня по укреплению отношений с государствами Центральной Азии, в частности с Азербайджаном, в области экономики и инвестиций, премьер-министр заявил: "Пакистан географически предлагает естественный экономический коридор к морю для государств Центральной Азии".

В ходе выступления Мухаммад Шахбаз Шариф также отметил, что между Азербайджаном и Пакистаном существуют прочные братские отношения, которые насчитывают не одно десятилетие.