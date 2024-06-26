Выставка по продвижению местных компаний при партнерстве Kapital Bank

При официальном партнерстве Kapital Bank, первого банка страны, в нашей стране прошла пятая «Выставка по продвижению местных компаний». Организаторами выставки, в которой приняли участие более 150 компаний, выступили Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) и «Марсол Групп».

Выступая на открытии выставки, член правления Kapital Bank, директор корпоративных продаж банка Фарид Хидаятзаде оценил мероприятие как один из важных шагов в направлении развития предпринимательства.

«Развитие предпринимательства - один из наших приоритетов. В настоящее время у Kapital Bank 44 000 активных микро и корпоративных клиентов. Если говорить о создаваемых для них возможностях, то я обязательно должен упомянуть индивидуально сформированный тариф «Маэстро». В настоящее время 1500 клиентов, воспользовавшись этим тарифом, сэкономили на расходах 970 000 манатов. Только в прошлом году с внедрением цифровизации мы оформили 26 000 кредитов в онлайн-форме. Кроме того, за прошлый год полностью онлайн было оформлено 2970 гарантийных писем на сумму 18 миллионов манатов. Мы также предоставили нашим клиентам возможность открыть счет полностью онлайн. Возможности довольно широки, и мы продолжаем развивать нашу продукцию в этом направлении. Как вы знаете, мы уже начали свою деятельность в родном Карабахе в Ханкенди, Лачине, Зангилане и здесь мы рядом с предпринимателями. Наша цель - предложить каждому предпринимателю банковские продукты, соответствующие его профилю, которые облегчат его работу и сэкономят время», — отметил Хидаятзаде.

Отметим, что «Выставка по продвижению местных компаний» проводится с 2019 года. Основной целью выставки, которую ежегодно поддерживает Kapital Bank, является популяризация деятельности азербайджанских компаний, открытие для них новых рынков сбыта, расширение возможностей и развитие взаимовыгодного сотрудничества между компаниями.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 120 филиалах и 53 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.