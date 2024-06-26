27 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Грузию встретился с председателем парламента этой страны Шалвой Папуашвили. Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены вопросы стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией, перспективы межпарламентского сотрудничества, ситуация в регионе. Был отмечен удовлетворительный уровень взаимовыгодного партнерства в областях экономики, торговли, инвестиций, энергетики, транспорта и коммуникаций, в гуманитарной сфере, подчеркнута важность работ и сотрудничества по проекту Среднего коридора.

Наряду с этим, была подчеркнута важность расширения усилий в рамках трехстороннего формата - между Азербайджаном, Грузией и Турцией как на уровне министров иностранных дел, так и на уровне парламентов. Джейхун Байрамов отметил, что парламентская дипломатия, взаимные визиты председателей и представителей парламентов, сотрудничество между группами дружбы играют важную роль в развитии существующей многовекторной повестки.

Джейхун Байрамов рассказал Шалве Папуашвили о подготовке Азербайджана к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), отметил, что данное мероприятие открывает новые возможности для расширения сотрудничества.

Он также проинформировал собеседника о текущей ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период, о масштабных восстановительных и строительных работах на освобожденных от оккупации территориях, об усилиях Азербайджана по борьбе с минной угрозой, а также о процессе нормализации отношений с Арменией.