Закир Гасанов в Будапеште
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов совершает официальный визит в Венгрию. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.
В рамках визита запланирован ряд встреч генерал-полковника З.Гасанова с военным и политическим руководством Венгерской Республики в Будапеште, а также посещение компаний оборонной промышленности.
Официальный визит министра обороны продолжится до 29 июня.
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