Закир Гасанов в Будапеште

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов совершает официальный визит в Венгрию. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

В рамках визита запланирован ряд встреч генерал-полковника З.Гасанова с военным и политическим руководством Венгерской Республики в Будапеште, а также посещение компаний оборонной промышленности.

Официальный визит министра обороны продолжится до 29 июня.