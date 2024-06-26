Армения перечит ОДКБ

Армения официально уведомила секретариат ОДКБ о том, что не подпишет бюджет организации 2024 года, у страны нет никаких финансовых обязательств перед структурой. Об этом в ответ на запрос местных СМИ ответили в МИД республики.

"Республика Армения официально уведомила секретариат ОДКБ о том, что воздержится от подписания решения СКБ ОДКБ "О бюджете ОДКБ 2024" и участия в предусмотренном решением финансировании деятельности организации. Следовательно, Республика Армения не брала на себя никаких обязательств относительно финансирования, предусмотренного указанным решением", - заявили в МИД.

Ранее в МИД РФ заявили, что Москва исходит из того, что у Еревана сохраняются финансовые обязательства в соответствии с Уставом ОДКБ.