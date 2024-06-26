Байрамов и Кобахидзе обсудили партнерство

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Грузию встретился с премьер-министром этой страны Ираклием Кобахидзе. Об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети Х.

Стороны обсудили дальнейшее расширение сотрудничества между двумя странами в политической, экономической, транспортной, энергетической и других стратегически важных областях.

Также состоялся обмен мнениями о возможностях партнерства в рамках председательства Азербайджана в COP29.