Эрдоган: Без России желаемых результатов не достичь

Турция по-прежнему убеждена в неэффективности исключающих Россию инициатив по урегулированию в Украине. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом в Анкаре. Его слова приводят турецкие СМИ.

"Необходимо как можно скорее прекратить разрушения в Украине и достичь справедливого для обеих сторон и окончательного решения. Это возможно только посредством дипломатии. Мы продолжаем высказывать наши предложения сторонам на этот счет. И мы по-прежнему придерживаемся мнения, что инициативы, исключающие Россию, не дадут желаемых результатов", - сказал Эрдоган.