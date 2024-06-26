США вооружают Польшу

Польша получила последнюю партию танков M1A1 Abrams из США по контракту, заключенному в январе 2023 года. Об этом заявили Вооруженные силы республики, пишут зарубежные СМИ.

«Реализованная четвертая поставка включает 47 танков M1A1 Abrams, закупленных в январе предыдущего года для Вооруженных сил Республики Польша», - говорится в сообщении на сайте польской армии.

В январе 2023 года Министерство национальной обороны Польши закупило в США 116 танков М1А1 Abrams. Помимо того, польские власти в 2022 году подписали соглашение с американской стороной о поставке 250 модернизированных танков M1A2 Abrams в 2025-2026 годах.