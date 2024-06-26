Северная Корея отправляет войска на подмогу России

Северная Корея собирается "отправить инженерные войска во временно оккупированные районы Донецкой области в июле 2024 года". Регулярные войска КНДР помогут России "восстанавливать" разрушенную инфраструктуру, а Кремль заплатит каждому солдату до $800 за услуги. Такое заявление сделал представитель правительства Южной Кореи местному каналу TV Chosun.

Северокорейская армия, как говорят в разведке Южной Кореи, имеет 10 инженерных бригад. В Украину хотят направить до половины из указанного числа. Пхеньян и ранее перебрасывал солдат действующей службы из "инженерного корпуса" в различные страны, включая Ближний Восток. Чаще всего они маскируются под сотрудников строительных компаний, но контролируются военным командованием КНДР, указывают источники канала.

В Пентагоне, комментируя данную информацию, заявили, что если войска КНДР будут отправлены в Украину, они станут "пушечным мясом".

"Если бы я был руководителем северокорейских войск, я бы поставил под сомнение отправку [вооруженных] сил в качестве пушечного мяса на преступную войну против Украины", — сказал пресс-секретарь американского военного ведомства генерал-майор Пэт Райдер.