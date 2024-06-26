«Переизбрание Трампа может грозить ядерным кризисом…»

Возвращение бывшего президента США Дональда Трампа на пост главы государства может привести к выводу американских войск из Республики Корея (РК), что вынудит ее спешно развивать ядерную программу для противодействия ядерному потенциалу КНДР. Такое мнение в статье для журнала Foreign Affairs выразил вице-президент Центра стратегических и международных исследований США (CSIS) Виктор Ча.

По его словам, в случае вывода Трампом войск из РК, Сеул может ускорить разработки ядерного оружия для самостоятельного сдерживания северного соседа на полуострове. Обозреватель добавил, что большинство населения РК уже поддерживает разработку ядерного оружия, но ученые, предприниматели и руководство страны до 2024 года не разделяли эту позицию.

"В ходе опроса, проведенного CSIS в начале 2024 года, большинство респондентов согласились с тем, что их взгляды на безъядерный статус страны изменятся, если США откажутся от своих обязательств по обеспечению безопасности Южной Кореи", - сообщил Ча.

Обозреватель также напомнил, что Трамп давно высказывал желание вывести войска из РК.

"Еще в 1990 году <...> Трамп заявил, что Южная Корея крайне богата и пользуется присутствием там американских войск", - отметил Ча.

По его мнению, если РК запустит программу создания ядерного оружия, это даст Китаю и КНДР "опасные стимулы для упреждения ядерного потенциала РК", а также может повлечь рост интереса к разработкам ядерного оружия у Мьянмы и Японии.

"Хотя Япония в настоящее время придерживается безъядерного статуса, у нее под рукой около 50 тонн расщепляющегося материала, достаточного для создания 5 тыс. единиц ядерного оружия", - добавил он.