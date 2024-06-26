Мощный ракетный обстрел Израиля видео
Мощный залп из приблизительно 40 ракет был произведен вечером в четверг, 27 июня, из Ливана по Израилю. Сирены воздушной тревоги прозвучали в Цфате, Рош-Пине и населенных пунктах Верхней Галилеи. Об этом пишут израильские СМИ.
June 27, 2024
После этого жители сообщили о нескольких звуках перехватов, предпринятых противоракетной системой "Железный купол". По предварительным сообщениям, половина запущенных ракет перехвачена системой ПВО.
Пока известно об одной пострадавшей женщине, которая упала, торопясь в укрытие. Еще один человек находится в шоковом состоянии, ему оказывают медицинскую помощь.