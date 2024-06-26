От большой КПСС остался маленький Зюганов маленькие герои большой страны
Главе партии КПРФ Геннадию Зюганову сегодня исполнилось 80 лет. В связи с этим Владимир Путин удостоил «главного оппозиционера» звания Героя Труда.
Правда, какие именно трудовые подвиги совершил юбиляр, не сообщается. Что и неудивительно, поскольку вся трудовая деятельность награжденного - халдей в трактире, обслуживающий посетителей в режиме «Чего изволят-с господа?».
Но гуляют по России его крылатые фразы: «На Прохоровском поле 1200 танков схватились врукопашную». «Кроме Пиночета, у нас в стране всегда были Матросовы и Космодемьянские», «Наш народ миролюбив и незлобив. Восемьсот лет провел в походах и боях…», «Парламент остался единственной возможной преградой для стабилизации ситуации в стране».
Да еще анекдот: «Заходят в бар коммунист, капиталист, православный и атеист. Бармен: «Здравствуйте, Геннадий Андреевич». Незаурядный человек, что и говорить.
А главное – последовательный и принципиальный. Стараниями Зюганова и его команды было принято решение: отстаивать в Конституционном суде только КПРФ, а КПСС не защищать, как «исторически сошедшую с арены». КПРФ становилась политическим тяжеловесом – ей выделили помещение под штаб-квартиру в Российском общественно-политическом центре, разрешили создание региональных отделений, выпуск собственных изданий и право на занятие бизнесом, на что выделили денег.
Так КПРФ превратилась в карманную оппозицию и в дальнейшем ни на миллиметр не отходила от этой роли.
В ЦК КПСС он работал в отделе агитации и пропаганды. Тем, кто подзабыл, а то и вовсе не знает таких тонкостей, спешу дать пояснение… Так уж сложилось, что мне в свое время пришлось на излете СССР поработать в партийно-комсомольских органах, и партийную жизнь функционеров невысокого ранга я немного изучила.
Так вот, на определенном уровне, особенно в райкомах, существовал свой незримый табель о рангах и своя система отношений. Те, кто занимался реальным производством, промышленностью и сельским хозяйством, были, в общем, нормальными управленцами, всерьез пахавшими не за страх, а за совесть.
Что характерно, они на дух не переносили тех своих коллег, кто занимался агитацией и пропагандой, – в лицо этого, понятно, не высказывали, но втихомолку презирали и относились с брезгливостью.
В 1991 году подписывает «Слово к народу» и поддерживает ГКЧП. Куда делся в августе 1991 года — история умалчивает. 7 ноября 1991 — на следующий день после того, как Ельцин запретил КПСС, — в Ленинграде вышли протестовать коммунисты, но Зюганов туда не явился.
В 1993 году усиленно митинговал, лично поддерживал соратников в Доме Советов во время ельцинского переворота. Cо словами «Мы поехали поднимать пролетариат» свалил оттуда и больше не появлялся.
В 2003 году пытался добиться от президента Путина компенсации в 22500 рублей из-за того, что «Единая Россия» не была толком зарегистрирована, как «участник выборов», через двадцать лет в 2023 году предложил выпороть тех, кто дал Путину выйти на мороз без шапки.
Новая российская власть сразу четко выстроила рамки, в которых и для чего должен был действовать Зюганов.
Во-первых, он должен был контролировать революционные настроения и протестных лидеров, не допуская их радикализации. Во-вторых, он должен был обеспечивать относительную лояльность электората КПРФ к действующей власти. И в-третьих, задача-максимум, он должен был сделать все, чтобы коммунистическая идея в России оказалась полностью скомпрометированной. С этим Зюганов справился блестяще, так что его «Гертруда», как в СССР называли звание Героя Труда, вполне заслужена.
Вся парламентская деятельность фракции КПРФ – это умелое подавление наиболее «революционных» настроений. С трибуны Зюганов говорил одно, в кулуарах добивался совершенно другого.
В беседе с бывшим президентом США Р. Никсоном он заверяет собеседника, что по коммунистическому пути Россия никогда больше не пойдет, а на встрече с ветеранами Великой Отечественной… просит прощения «за мерзавцев из КПСС, разоривших нашу страну».
В президентских выборах 1996 года Зюганов, конечно же, участвовал как единственно возможная альтернатива «антинародному режиму», но вместо реальной предвыборной борьбы лишь старательно имитировал таковую.
Зюганову гораздо уютнее, безопаснее и выгоднее было оставаться как раз лидером «официальной оппозиции». В этом случае он по-прежнему ни за что решительно не отвечает, изображая имитацию бурной деятельности, да вдобавок получает весьма солидные материальные блага. Где еще отыщешь столь доходную и непыльную работенку?
Коммунисты все чаще выступали за традиционные ценности, депутаты от партии демонстрировали показную религиозность. Разумеется, КПРФ поддержала присоединение Крыма, а спустя 8 лет — начало СВО.
КПРФ при нем прошла полный путь собственной декоммунизации - КПРФ уже и близко не подберется к лидерству в нижней палате парламента, «красные губернаторы» начнут перетекать в партию власти, а сам Геннадий Зюганов из угрозы демократии и свободе для одних, и надежды трудового народа для других станет привычным элементом политического пейзажа, который его может несколько оживить, но о серьезном влиянии мы говорим все меньше.
Но продав всех и вся, в том числе и коммунистические идеалы, лидер КПРФ Геннадий Зюганов встречает свое 80-летие обласканным и в благополучии, получив звание Героя Труда в официально капиталистической стране. История сделала свой круг, и человек, который едва не стал президентом и не одержал коммунистической реванш, мирно встречает 80-летие, приложив лично немало усилий к тому, чтобы этот реванш в итоге не произошел — по крайней мере, силами партии, которую он же и возглавляет.