Ирина Вишнякова, специально для haqqin.az 22:22

Главе партии КПРФ Геннадию Зюганову сегодня исполнилось 80 лет. В связи с этим Владимир Путин удостоил «главного оппозиционера» звания Героя Труда. Правда, какие именно трудовые подвиги совершил юбиляр, не сообщается. Что и неудивительно, поскольку вся трудовая деятельность награжденного - халдей в трактире, обслуживающий посетителей в режиме «Чего изволят-с господа?».

Но гуляют по России его крылатые фразы: «На Прохоровском поле 1200 танков схватились врукопашную». «Кроме Пиночета, у нас в стране всегда были Матросовы и Космодемьянские», «Наш народ миролюбив и незлобив. Восемьсот лет провел в походах и боях…», «Парламент остался единственной возможной преградой для стабилизации ситуации в стране». Да еще анекдот: «Заходят в бар коммунист, капиталист, православный и атеист. Бармен: «Здравствуйте, Геннадий Андреевич». Незаурядный человек, что и говорить. А главное – последовательный и принципиальный. Стараниями Зюганова и его команды было принято решение: отстаивать в Конституционном суде только КПРФ, а КПСС не защищать, как «исторически сошедшую с арены». КПРФ становилась политическим тяжеловесом – ей выделили помещение под штаб-квартиру в Российском общественно-политическом центре, разрешили создание региональных отделений, выпуск собственных изданий и право на занятие бизнесом, на что выделили денег. Так КПРФ превратилась в карманную оппозицию и в дальнейшем ни на миллиметр не отходила от этой роли.

В ЦК КПСС он работал в отделе агитации и пропаганды. Тем, кто подзабыл, а то и вовсе не знает таких тонкостей, спешу дать пояснение… Так уж сложилось, что мне в свое время пришлось на излете СССР поработать в партийно-комсомольских органах, и партийную жизнь функционеров невысокого ранга я немного изучила. Так вот, на определенном уровне, особенно в райкомах, существовал свой незримый табель о рангах и своя система отношений. Те, кто занимался реальным производством, промышленностью и сельским хозяйством, были, в общем, нормальными управленцами, всерьез пахавшими не за страх, а за совесть. Что характерно, они на дух не переносили тех своих коллег, кто занимался агитацией и пропагандой, – в лицо этого, понятно, не высказывали, но втихомолку презирали и относились с брезгливостью. В 1991 году подписывает «Слово к народу» и поддерживает ГКЧП. Куда делся в августе 1991 года — история умалчивает. 7 ноября 1991 — на следующий день после того, как Ельцин запретил КПСС, — в Ленинграде вышли протестовать коммунисты, но Зюганов туда не явился. В 1993 году усиленно митинговал, лично поддерживал соратников в Доме Советов во время ельцинского переворота. Cо словами «Мы поехали поднимать пролетариат» свалил оттуда и больше не появлялся. В 2003 году пытался добиться от президента Путина компенсации в 22500 рублей из-за того, что «Единая Россия» не была толком зарегистрирована, как «участник выборов», через двадцать лет в 2023 году предложил выпороть тех, кто дал Путину выйти на мороз без шапки.

Новая российская власть сразу четко выстроила рамки, в которых и для чего должен был действовать Зюганов. Во-первых, он должен был контролировать революционные настроения и протестных лидеров, не допуская их радикализации. Во-вторых, он должен был обеспечивать относительную лояльность электората КПРФ к действующей власти. И в-третьих, задача-максимум, он должен был сделать все, чтобы коммунистическая идея в России оказалась полностью скомпрометированной. С этим Зюганов справился блестяще, так что его «Гертруда», как в СССР называли звание Героя Труда, вполне заслужена. Вся парламентская деятельность фракции КПРФ – это умелое подавление наиболее «революционных» настроений. С трибуны Зюганов говорил одно, в кулуарах добивался совершенно другого. В беседе с бывшим президентом США Р. Никсоном он заверяет собеседника, что по коммунистическому пути Россия никогда больше не пойдет, а на встрече с ветеранами Великой Отечественной… просит прощения «за мерзавцев из КПСС, разоривших нашу страну».