Американцев предупредили: Немедленно покиньте Ливан!
США присоединились к ряду стран, рекомендующих своим гражданам покинуть Ливан из-за возрастающего риска войны между Израилем и «Хезболлой», пишут зарубежные СМИ.
Посольство США в Ливане выпустило уведомление, призывающее американцев пересмотреть планы поездок в страну и избегать посещения южного Ливана, приграничных с Сирией районов и лагерей беженцев.
Ранее подобные предупреждения выпустили Германия, Франция, Италия, Швейцария, Канада, Саудовская Аравия, Катар и Россия.
Как известно, министр обороны Израиля Йоав Галант во время визита в Вашингтон пригрозил «отправить Ливан в каменный век» в случае войны, хотя подчеркнул предпочтение дипломатического решения.