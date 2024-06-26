Украина получит несколько Patriot от Израиля

Соединенные Штаты Америки, Израиль и Украина ведут переговоры по поставкам Киеву восьми систем ПВО Patriot. Об этом сообщает Financial Times.

По данным FT, соглашение еще не окончательно, однако оно вероятно предусматривает то, что Patriot будут сначала отправлены из Израиля в США, а затем доставлены в Украину.

Также источник FT отметил, что хотя передача всех восьми систем обсуждается, не все они могут быть отправлены в Украину. При этом в Украине не подтвердили факт переговоров.

"Украина продолжает работать с разными странами мира над получением дополнительных систем Patriot. Мы еще раз призываем все страны, имеющие такие системы, предоставить их Украине", - сказал Кулеба в интервью Financial Times.

Кроме переговоров между США и Украиной, состоялись также прямые переговоры между Израилем и Киевом о передаче Patriot.