Фархад Мамедов, автор haqqin.az 23:01

Официальный Ереван заявил, что предложил Баку подписать мирный договор в течение одного месяца, но азербайджанская сторона оставила это предложение без реакции. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, выступая в Таллине на пресс-конференции со своим эстонским коллегой Маргусом Цахкной, заявил, что Ереван полностью готов завершить работу над мирным договором и подписать его в течение одного месяца.

«Но я не могу сказать, что мы видим положительный ответ Азербайджана на предложение подписать мирное соглашение через месяц», — подчеркнул Мирзоян. Еще раньше секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Армения получила от Азербайджана десятый пакет предложений по проекту мирного договора и в настоящее время работает над ним. При этом Григорян не стал уточнять, близки ли стороны к его подписанию. Однако эксперты, посвященные в детали армяно-азербайджанских переговоров, прекрасно понимают, что заявление армянской стороны о реальной возможности подписать мирный договор в течение месяца не отражает истинного положения вещей. Как известно, Баку публично выдвинул условие, необходимое для подписания мирного договора, в соответствии с которым Армения должна изменить свою Конституцию. Напомним, что официальный Баку считает проблемной ссылку на объединение Армении и Нагорного Карабаха, упомянутую в Декларации независимости этой страны, наличие которой подтверждает, что Армения не отказалась от территориальных претензий к Азербайджану. Также весьма противоречиво воспринимается политика правительства Армении, которое, с одной стороны, объявило о подготовке новой редакции Конституции своей страны, а с другой - заявляет, что этот вопрос не является предметом мирных переговоров и не может быть рассмотрен в контексте его подписания.