Переговоры с Азербайджаном: правая рука не знает, что делает левая наша реакция
Официальный Ереван заявил, что предложил Баку подписать мирный договор в течение одного месяца, но азербайджанская сторона оставила это предложение без реакции.
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, выступая в Таллине на пресс-конференции со своим эстонским коллегой Маргусом Цахкной, заявил, что Ереван полностью готов завершить работу над мирным договором и подписать его в течение одного месяца.
«Но я не могу сказать, что мы видим положительный ответ Азербайджана на предложение подписать мирное соглашение через месяц», — подчеркнул Мирзоян.
Еще раньше секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Армения получила от Азербайджана десятый пакет предложений по проекту мирного договора и в настоящее время работает над ним. При этом Григорян не стал уточнять, близки ли стороны к его подписанию.
Однако эксперты, посвященные в детали армяно-азербайджанских переговоров, прекрасно понимают, что заявление армянской стороны о реальной возможности подписать мирный договор в течение месяца не отражает истинного положения вещей.
Как известно, Баку публично выдвинул условие, необходимое для подписания мирного договора, в соответствии с которым Армения должна изменить свою Конституцию. Напомним, что официальный Баку считает проблемной ссылку на объединение Армении и Нагорного Карабаха, упомянутую в Декларации независимости этой страны, наличие которой подтверждает, что Армения не отказалась от территориальных претензий к Азербайджану.
Также весьма противоречиво воспринимается политика правительства Армении, которое, с одной стороны, объявило о подготовке новой редакции Конституции своей страны, а с другой - заявляет, что этот вопрос не является предметом мирных переговоров и не может быть рассмотрен в контексте его подписания.
«Не Азербайджан должен диктовать Армении внутреннюю повестку дня», - заявил заместитель министра иностранных дел Паруйр Оганесян.
Таким образом, готовность руководства Армении подписать мирный договор на условиях, четко сформулированных азербайджанской стороной, вызывает серьезные сомнения. Из чего следует, что заявления, сделанные Ереваном о возможности подписать мирное соглашение в течение всего одного месяца, являются совершенно очевидной спекуляцией, цель которой - настроить международное общественное мнение против Азербайджанской Республики, которая готовится к предстоящему в Баку саммиту COP29, вызывающему повышенный интерес мирового сообщества.
Следует также уточнить, что в требовании Азербайджана изменить Конституцию Армении как условие подписания окончательного мирного договора нет ничего нового. Впервые оно прозвучало еще в 2020 году, практически сразу после окончания 44-дневной войны, а позднее было включено в переговорный процесс и учтено в предложениях по проекту мирного договора. Следовательно, если бы Армения была не на словах, а на деле заинтересована в мире и не имела бы, как утверждают ее официальные представители, территориальных претензий к Азербайджану, у нее было вполне достаточно времени изменить в своей Конституции указанные положения.
В результате сегодня, по прошествии почти четырех лет, у официального Баку есть все основания считать, что пока существует юридическая база, которую Армения может использовать как основу для территориальных претензий к Азербайджану, подписание договора даст Еревану выигрыш во времени, но не даст Баку гарантии долгосрочного мира. И масштабная кампании по наращиванию вооружений, осуществляемая Арменией при поддержке Индии, Франции и других стран, только усиливает эти опасения.