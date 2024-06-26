Литва полностью переходит на альтернативную энергию

Возобновляемые ресурсы к 2030 году должны стать единственным источником для производства электроэнергии в Литве. Такая установка содержится в национальной стратегии энергетической независимости республики, содержание документа приводят СМИ.

"Ставится задача добиться того, чтобы энергетика Литвы стала на 100% нейтральной по отношению к климату. К 2030 году вся выработанная и потребленная в Литве электроэнергия должна быть произведена из возобновляемых ресурсов", - говорится в документе.

Документ принят на пленарном заседании Сейма (парламента). Его поддержали 74 депутата, 26 воздержались. Семь парламентариев были против.

Как ранее отмечал министр энергетики Дайнюс Крейвис, реализация задач, указанных в стратегии независимости Литвы в сфере энергетики, до 2050 года потребует €150 млрд.