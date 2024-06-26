Турция борется с фиктивными браками

МВД Турции ужесточает борьбу с фиктивными браками с целью получения гражданства страны, разослав письма с требованием не заключать браки при отсутствии законного права на проживание в стране. Об этом пишут турецкие СМИ.

Согласно данным, с начала 2000-х наблюдается значительный рост числа фиктивных браков с целью получения вида на жительство и гражданства. В том числе браки заключаются и лицами, представляющими угрозу безопасности страны, и теми, кто нелегально находится в Турции.

«С целью обеспечения общественного порядка и борьбы с нелегальной миграцией (извещаем — ред.), что заявление на заключение брака от иностранца(ки) и гражданина Турции может быть рассмотрено только при наличии действительного паспорта или заменяющего его документа, а также законного права на проживание у иностранца», — говорится в письме, которое направило Управление по делам гражданства сотрудникам турецких органов бракосочетания.