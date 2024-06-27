Британия заступилась за Нетаньяху. МУС повременит с решением об аресте

Судьи Международного уголовного суда (МУС) постановили, что Соединенное Королевство может представить юридические аргументы по поводу выдачи ордеров на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. В своем ходатайстве Великобритания подняла вопрос юрисдикции МУС над гражданами Израиля, пишут израильские СМИ.

Оказывается, Великобритания в июне подала в суд запрос о предоставлении письменных замечаний по вопросу «есть ли право у МУС осуществлять правоприменительные процедуры в отношении граждан Израиля в обстоятельствах, когда Палестина не обладает уголовной юрисдикцией над израильтянами, что задокументировано в «соглашениях Осло».

Судьи заявили, что принимают заявления от других заинтересованных сторон по этому юридическому вопросу до 12 июля. Удовлетворение запроса Великобритании, скорее всего, отодвинет принятие решения насчет выдачи ордеров на арест Нетаньяху и Галанта в связи с войной Израиля в секторе Газа.

МУС продолжает расследование любых предполагаемых преступлений, подпадающих под его юрисдикцию, совершенных на палестинской территории и палестинцами на территории Израиля с 2021 года. В том же году судьи МУС постановили, что суд обладает юрисдикцией после того, как палестинские власти подписали соглашение с судом в 2015 году, получив статус государственного наблюдателя при ООН. При этом вопрос толкований Норвежских соглашений относительно палестинской юрисдикции над гражданами Израиля был отложен на более поздний этап разбирательства.

Замечания Великобритании заключаются в том, что палестинские власти не могут обладать юрисдикцией над израильскими гражданами в соответствии с «соглашениями Осло», и поэтому они не могут делегировать эту юрисдикцию МУС для преследования израильтян.