Май был особенно смертоносным месяцем для русской армии в Украине: в среднем более 1000 ее солдат каждый день получали ранения или погибали. Об этом свидетельствуют данные американских, британских и других западных спецслужб, пишет The New York Times.

Однако, как заявили американские официальные лица, несмотря на свои потери, Россия набирает от 25 тысяч до 30 тысяч новых солдат в месяц – примерно столько же, сколько покидает поле боя: «Это позволило армии РФ продолжать посылать волну за волной войска на украинскую оборону в надежде сокрушить ее и прорвать линии траншей».

«Это стиль ведения войны, который российские солдаты сравнивают с тем, что их бросают в мясорубку, в то же время командиры, вероятно, не обращают внимания на тот факт, что они посылают солдат пехоты умирать», — отмечают авторы.

Иногда этот подход оказывался эффективным, принося российской армии победы в Авдеевке и Бахмуте на востоке Украины. Но украинские и западные официальные лица говорят, что этой весной эта тактика оказалась менее успешной, поскольку Россия пыталась захватить землю возле города Харькова.

Американские официальные лица заявили, что Россия достигла важной цели президента Владимира Путина, создав буферную зону вдоль границы, чтобы усложнить украинцам возможность нанести удар по стране.

Однако, по словам западных чиновников, эта атака не угрожала Харькову и в конечном счете была остановлена силами украинской обороны.

«В другие времена потери россиян резко возрастали, особенно во время штурмов Авдеевки и Бахмута. Но штурмы этих городов растянулись на несколько месяцев. Наступление в мае как за пределами Харькова, так и вдоль восточного фронта сопровождалось более интенсивными периодами волновых атак россиян», - пишет издание.

Аналитики британской военной разведки заявили, что потери России в мае, которые, по их оценкам, составляют в среднем 1200 человек в день, были самыми высокими за всю войну.

«Боевые действия в прошлом месяце уничтожили город Волчанск, расположенный примерно в 40 милях от Харькова, где украинцы и россияне ведут изнурительную битву за контроль. Российские солдаты заявили, что их подразделения несут большие потери. Некоторые говорят, что их ряды сокращаются из-за дронов, пулеметного огня и артиллерийских обстрелов.

Использование Россией пехоты в волновых атаках отражает одно из ее преимуществ в войне: ее население гораздо больше, чем население Украины, что дает ей больший резерв потенциальных рекрутов. Но потери заставили Россию относительно быстро отправить новобранцев в Украину, а значит, солдаты, отправленные на фронт, плохо обучены.

Отсутствие структурированной подготовки и необходимость привлечения новейших рекрутов к боевым действиям ограничили способности России создавать более боеспособные подразделения. Это также увеличивает количество жертв. Изменяющийся характер современных войн также привел к увеличению количества жертв в последние месяцы», - пишет автор.