Байден отказался помиловать Ассанжа
Президент США Джо Байден не рассматривает возможность помилования основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. О позиции политика сообщают СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Нет, это не рассматривается», — сказала она об отказе Байдена помиловать Ассанжа.
Ранее основатель WikiLeaks вышел из тюрьмы Белмарш и улетел из Великобритании. Решение об освобождении журналиста приняли после достижения предварительной сделки со стороной обвинения. Он признал вину в шпионаже в суде Северных Марианских островов, и дело было прекращено. Ассанж прибыл в Австралию в среду, 26 июня. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе поблагодарил США и Великобританию за содействие в освобождении журналиста.