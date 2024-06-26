Советница Ле Пен – русская шпионка?
"Национальное объединение" Марин Ле Пен подвергается критике из-за бывшей модели и предполагаемого российского "агента влияния", которая сейчас является советником партии, пишет The Telegraph.
Советница — 34-летняя Тамара Волохова, что вызвало замешательство в партии, поскольку Ле Пен пообещала запретить иммигрантам с двойным гражданством занимать ключевые должности, если придет к власти.
Волохова стала гражданкой Франции в 2020 году, несмотря даже на то, что французская разведка называла ее предполагаемым "агентом влияния", работающим на Россию, отмечает The Telegraph.