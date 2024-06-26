Израильский город Хайфа подвергся атаке йеменских хуситов движения «Ансар Аллах», атака проводилась совместно с «Исламским сопротивлением Ирака». Об этом заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

«Вооруженные силы движения провели совместную с «Исламским сопротивлением Ирака» операцию, в ходе нее несколько крылатых ракет поразили цель в Хайфе», - сказал он.

Он добавил, что ракеты ударили по «жизненно важной цели», но какой именно, он не пояснил.

Также, по его словам, в Красном море поражено дронами, ракетами и беспилотным катером коммерческое судно Seajoy.