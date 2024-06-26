Россия и Иран почти договорились

Работа над всеобъемлющим сотрудничеством между Москвой и Тегераном близка к завершению, остаются технические детали. Об этом сообщил посол РФ в Иране Алексей Дедов в интервью ISNA.

"В воскресенье господин Мохбер сообщил о реализации двух соглашений о культурных центрах Ирана и РФ, а также соглашения об информационной безопасности, которые одобрены Меджлисом исламского совета", — заявил посол и подчеркнул, что работа над соглашением о всеобъемлющем сотрудничестве между странами подошла к концу.

По его словам, окончательное подписание соглашения состоится при 14-м правительстве, учитывая проведение президентских выборов в Иране.