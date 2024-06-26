Что происходит на израильско-ливанской границе?

Пентагон перебрасывает силы ближе к израильско-ливанской границе, чтобы в случае эскалации боевых действий оперативно эвакуировать граждан США из Ливана. Об этом со ссылкой на источники сообщает телекомпания NBC.

Согласно сведениям источников, администрация США все сильнее опасается, что Израиль может предпринять наземную наступательную операцию против Ливана в ближайшие недели.

Отмечается, что в среду десантный корабль ВМС США USS Wasp и 24-й экспедиционный отряд морской пехоты были переброшены в Средиземное море. Там же находится американский десантный корабль-док Oak Hill. Кроме того, США ведут переговоры с союзниками, чтобы в случае необходимости совместно координировать процесс эвакуации.

В середине июня израильская армия одобрила оперативный план наступления в Ливане. Власти вслед за операцией против палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа рассчитывают одновременно нанести удар по "Хезболле", которая, как и ХАМАС, действует против Израиля, периодически обстреливая территорию еврейского государства с севера.