В Евросоюзе утвердили назначения

Главы государств и правительств Евросоюза утвердили назначения на руководящие посты ЕС на следующие пять лет. Об этом официально сообщил уходящий глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

По его словам, Урсула фон дер Ляйен переназначена председателем Еврокомиссии, экс-премьер Португалии Антониу Кошта стал руководителем Евросовета, а премьер Эстонии Кая Каллас - главой дипломатии ЕС.