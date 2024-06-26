НАТО не ждет от России «большого прорыва»

Российские войска не способны совершить "большой прорыв" на поле боя в Украине: Киев наносит тяжелые потери противнику своими ударами в глубину РФ и захваченных территорий. Об этом заявил глава НАТО Йенс Столтенберг, пишет The Telegraph.

"Они снова попытались начать наступление этой весной и летом, но пока добились лишь незначительных успехов", - заявил Столтенберг в четверг, имея в виду неуверенное наступление Москвы в Харьковской области.

Он отметил, что у союзников по НАТО нет "никаких других признаков или оснований полагать, что у России есть возможности и силы для совершения больших прорывов".

Глава западного военного альянса заявил, что Россия, тем не менее, скорее всего, "продолжит наступать на передовую" и наносить авиаудары.

"Но мы увидели, что украинцы смогли удержать оборону", - сказал он.

При этом Столтенберг отметил, что ВСУ способны не только удерживать фронт, но и наносить войскам РФ крупный ущерб, как в оборонительных боях, так и поражая цели в глубине РФ.