Нетаньяху предупредил: Иран хочет захватить Саудовскую Аравию

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предостерег от возможности захвата Саудовской Аравии «террористической шиитской проиранской осью». Это неожиданное предупреждение Нетаньяху сделал на состоявшейся в Тель-Авиве встрече с отставными генералами США, пишут израильские СМИ.

Предостережение было зафиксировано на видео, распространенное позже канцелярией премьера. В нем Нетаньяху на английском языке объясняет, как ось зла под руководством Ирана может захватить Саудовскую Аравию.

«Мы обязаны сдержать другие аспекты иранской террористической оси. Мы должны справиться со всей осью. Она угрожает не только нам, но и вам тоже. Она пытается захватить Ближний Восток. Да, захватить Ближний Восток. Это значит реально захватить Саудовскую Аравию, Аравийский полуостров. Это лишь вопрос времени. Мы должны их остановить», - сказал Нетаньяху гостям.

Израильский премьер подчеркнул, что нынешняя война – это не просто война Израиля, но всего свободного мира против террора и варварства.

Нетаньяху добавил, что Иран воюет с Израилем на семи фронтах: посредством ХАМАС, Хизбаллы, хуситов, шиитских группировок в Ираке и Сирии, в Иудее и Самарии и напрямую.

«Цель Ирана – комбинированная атака с земли на разных фронтах одновременно с комбинированной ракетной атакой, - продолжил Нетаньяху. - Первым делом Израиль обязан обрубить руку ХАМАС, чтобы здесь не существовал тот, кто совершил 7 октября. Нам предстоит долгая борьба. Не слишком долгая, но достаточная. Мы от них избавимся».